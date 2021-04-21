قذائف هاون تضرب القصر الرئاسي الصومالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي مدنيان مصرعهما وأصيب آخرون بجروح أمس، بعد سقوط عدد من قذائف الهاون على أحياء قريبة من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو. وذكرت مصادر صحفية محلية أن ثلاث قذائف هاون -على الأقل- سقطت أيضا داخل (فيلا صوماليا) مقر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو من دون خسائر تذكر.



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