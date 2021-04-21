السعودية تسلم مليون دولار لصندوق دعم سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله ‏المعلمي، مليون دولار مساهمة المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية ‏المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، وذلك خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسوريا كريستين مارك أوهيل. وأكد ‏المعلمي، أن دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسة بما فيها ‏الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية.‏ ‏



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