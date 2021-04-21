الجيش الجزائري يدمر 15 قنبلة

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وأشارت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني، إلى اعتقال أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بعين الدفلى وكذلك محافظة جيجل شمال شرق الجزائر.
ولفتت إلى إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 17 ألفا و285 لترا، مشيرة إلى توقيف 129 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.
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