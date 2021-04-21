شكرا لقرائتكم خبر الجيش الجزائري يدمر 15 قنبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أمس بأن مفارز للجيش دمرت خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أبريل الجاري 15 قنبلة تقليدية الصنع بمحافظة عين الدفلى (160 كلم شمال غرب البلاد).

وأشارت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني، إلى اعتقال أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بعين الدفلى وكذلك محافظة جيجل شمال شرق الجزائر.

ولفتت إلى إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 17 ألفا و285 لترا، مشيرة إلى توقيف 129 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.