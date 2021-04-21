شكرا لقرائتكم خبر عن الاستيطان.. اختبار فعلي لبايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلمي موسى

كرس الرئيس الأمريكي جو بايدن، ابتعاده عن الإرث السياسي لسلفه، دونالد ترامب، بعدة خطوات كان أبرزها على الصعيد الفلسطيني قرار العودة لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتأكيد التزامه بحل الدولتين. وشكلت هذه الخطوات، في نظر الكثيرين، تصحيحاً للوجهة الانحرافية التي اختطها ترامب في انحيازه المطلق للرواية اليمينية الإسرائيلية بعيداً عن الموقف الأمريكي التقليدي.

بديهي أن يغضب هذا القرار أعلى المستويات في إسرائيل وأن يجد الترحيب من السلطة الفلسطينية ومن الكثير من دوائر القرار في العالم. فقد كان انحياز إدارة ترامب للرواية اليمينية الإسرائيلية وصولاً إلى محاولة فرض ما أسمته ب«صفقة القرن» نوعاً من العربدة غير المستساغة في الحلبة الدولية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، توني بلينكن، بشكل احتفالي نية إدارة بايدن استئناف الدعم الاقتصادي للفلسطينيين عموماً وللأونروا خصوصاً. وبعد أن سبق وقدم 15 مليون دولار لمكافحة الكورونا في فلسطين، وأكد تقديم 235 مليون دولار تذهب 150 مليوناً منها للأونروا و75 مليوناً لمشاريع التنمية الفلسطينية في الضفة والقطاع وعشرة ملايين لمشاريع السلام عبر USAID. وواضح أن هذا القرار يشكل النقيض التام للقرارات التي اتخذتها إدارة ترامب في العام 2018 والتي أوقفت بسببها كل دعم مالي للأونروا وربطت دعمها لمشاريع التنمية الفلسطينية بقبول صفقة القرن.

دعم بدل الإلغاء

ولا يمثل استئناف التمويل الأمريكي للأونروا مجرد عودة إلى ما كان معمولاً به في الماضي بقدر ما يمثل اعتراضاً على الوجهة التي رسمها ترامب وفريقه لحل الصراع العربي -الإسرائيلي. وتلخصت هذه الوجهة في محاولة «إزاحة» كل قضايا الحل النهائي عن الطاولة وفرض رؤية منحازة وظالمة على الفلسطينيين. فوقف تمويل إدارة ترامب للأونروا كان بتشجيع إسرائيلي بذريعة أن وجود الأونروا وتعريفها للاجئ الفلسطيني يخلد الصراع ولا يسهل حله. وحثت حكومة اليمين الإسرائيلي إدارة ترامب على اعتبار السعي لتفكيك الأونروا خطوة على طريق وأد مسألة اللاجئين وحق العودة. كما أن وقف تمويل مشاريع التنمية الفلسطينية كان وسيلة لإلغاء الطموح إلى إقامة دولة مستقلة وإبقاء الفلسطينيين تحت السيطرة والتبعية لإسرائيل اقتصادياً وسياسياً.

وكان مساعدو الرئيس بايدن قد أعلنوا فور تسلمه الحكم في واشنطن نيته إصلاح منظومة العلاقات مع الفلسطينيين التي تهمشت تحت إدارة ترامب. ورأوا أن القطيعة مع السلطة ووقف الدعم عن الفلسطينيين أضعف دور الولايات المتحدة في العملية السلمية وساعد في استمرار جمودها. وتعهد هؤلاء باستئناف المساعدات الاقتصادية للأونروا والسلطة بقيمة مئات ملايين الدولارات والسعي لإعادة افتتاح الممثلية الفلسطينية في واشنطن مع التأكيد على إيمانهم بحل الدولتين.

ولا يمكن النظر إلى استئناف المعونات للأونروا فقط من باب العودة لاستئناف العلاقات مع الفلسطينيين وإنما ضمن وجهة أوسع. فقد قررت إدارة بايدن التخلي عن الخط الذي اعتمدته إدارة ترامب في تحديها للإرادة الدولية عبر انسحابها من منظمات دولية.

وفي السياق هذا أعلنت إدارة بايدن عودتها إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان الذي كانت الإدارة السابقة قد انسحبت منه.

كما ألغت الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارة ترامب على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، وعدد من قضاة وموظفي المحكمة بعد أن تقرر الشروع بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية.

انزعاج إسرائيلي

وبديهي أن القرارات الأمريكية الجديدة بهذا الشأن أزعجت إسرائيل التي رأت أنها مقدمة لشرخ في العلاقة معه. فاستئناف تمويل الأونروا والسلطة الفلسطينية، قبل إخضاعهما، يناسب سياسة وقيم الحزب الديمقراطي الأمريكي المعلنة لكنه يتعارض مع رغبة اليمين الصهيوني. وهذا يستدعي من حكومة نتنياهو «إعادة تقييم» المواقف الأمريكية وتحديد طريقة التعامل مع ما تعتبره «أخطاء» إدارة بايدن. وتنوي حكومة نتنياهو استغلال ما تم تشريعه من قوانين في الكونجرس الأمريكي للاعتراض على نية إدارة بايدن استئناف تمويل السلطة الفلسطينية وتقييد حركتها.

ولا يكفي في هذا السياق تأكيد إدارة بايدن على أن المساعدات للفلسطينيين محكومة ب«المصالح والقيم الأمريكية» وتوفر معونة لمحتاجين وتساعد «في الاتصالات بين إسرائيل والفلسطينيين والتنسيق الأمني». بل إن أشد ما استفز اليمين ذلك الربط بين استئناف المساعدات للأونروا وللسلطة الفلسطينية بالتعهد «بمواصلة السعي لتحقيق حل الدولتين».

ولذلك كان الرد الرسمي الإسرائيلي على الخطوة الأمريكية اعتراضياً وشديد الفتور. وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها «تدير حواراً مكثفاً مع الولايات المتحدة في مجالات مختلفة.. وفي هذا الإطار أثار الأمريكيون أمامنا مسألة استئناف المعونات للفلسطينيين وتأثير ذلك على المصالح المشتركة لنا وللأمريكيين». وأضافت «أن موقف إسرائيل بشأن الأونروا هو أن هذه المنظمة بصيغتها الراهنة تخلد النزاع ولا تسهم في حله، لذاك فإن استئناف المعونة ينبغي أن يترافق مع تغييرات جوهرية وضرورية في طابع وأهداف وشكل سلوك هذه المنظمة».ومعروف أن إسرائيل ترفض أساساً استمرار تعريف الأونروا للاجئ الفلسطيني وتوريث هذه الصفة لأبناء وأحفاد اللاجئين من زمن النكبة.

تأييد أممي وفلسطيني

وفي المقابل رحبت الأمم المتحدة بالخطوات الأمريكية الجديدة واستئناف المعونات للأونروا. كما أيدت الخطوة الكثير من دول العالم التي رأت في ذلك عودة إلى الطريق الصائب وابتعاداً عن المغالاة في رفض القانون والإرادة الدولية. كما رحبت بالخطوة السلطة الفلسطينية التي رأت في ذلك عودة للتلاقي مع الحقوق والمطامح المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

في كل حال من المؤكد أن لتراجع إدارة بايدن عن خطوات إدارة ترامب التعسفية في الشأن الفلسطيني أهمية كبيرة إلا أن ذلك يظل رهناً بالخطوات الفعلية على الأرض وخصوصاً في مواجهة التغول الاستيطاني. ومعروف أن الحكومة الإسرائيلية تبذل كل جهد لفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض لمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلياً. وترى جهات كثيرة أن الموقف الحقيقي لإدارة بايدن الذي يجب أن تقاس به هو الموقف من الاستيطان. وتخشى أوساط فلسطينية من أن تعهدات بايدن وإدارته باستئناف «العملية السلمية» يصطدم بتراخ واضح تجاه الاستيطان .

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