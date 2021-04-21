شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمريكيون وروس يبحثون في موسكو العقوبات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين بالسفارة الأمريكية في موسكو التقوا مسؤولين من روسيا، اليوم الأربعاء، لمناقشة مواضيع، من بينها رد روسيا على العقوبات الأمريكية الأخيرة، وإن المناقشات ستستمر في الأيام القادمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي اعتيادي إن الحكومة الأمريكية تلقت إخطاراً رسمياً من موسكو بقائمة الدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيتم طردهم رداً على الإجراءات الأمريكية الأخيرة.