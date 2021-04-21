شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تقترح اجتماعاً للاتحاد الإفريقي لتحريك مفاوضات سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”- وكالات:

اقترحت إثيوبيا، الأربعاء، عقد اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الإفريقي، لإنهاء جمود المفاوضات حول سد النهضة، فيما جددت مصر، أمس، حرصها على التنسيق والتشاور المستمر، مع الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حالياً الاتحاد الإفريقي، حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية، وفي القلب منها قضية سد النهضة.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان إنها ترى أن الطريق للمضي قدماً في مفاوضات سد النهضة هو أن تطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسكيدي، الدعوة إلى اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الإفريقي.

وذكرت الوزارة، أن هذا ورد في رسالة وجهها رئيس الوزراء آبي أحمد لرئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، رداً على رسالة منه في 13 إبريل/نيسان الجاري.

وقال آبي أحمد في الرسالة: إن «افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحاً، لأننا توصلنا لبعض النتائج الملموسة بما في ذلك توقيع إعلان المبادئ وإنشاء المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية، وعملها على مراحل الملء».

وأضاف: «إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية، يمكن التوصل إلى نتائج.. ولا تزال إثيوبيا تعتقد بأن أفضل طريقة للمضي قدماً هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين».

وكان حمدوك وجه رسالة لنظيريه المصري والإثيوبي لعقد اجتماع ثلاثي لتقييم مفاوضات سد النهضة، التي وصلت لطريق مسدود.

ويأتي هذا بعد فشل جولة مفاوضات عقدت في كينشاسا في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا.

من جهة أخرى، جددت مصر، الأربعاء، حرصها على التنسيق والتشاور المستمر، مع الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حالياً الاتحاد الإفريقي، حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية، وفي القلب منها قضية سد النهضة، مؤكدة مساندتها الكاملة، للرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقي، وثقتها في قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسؤولية المهمة. والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، في رابع محطات جولته الإفريقية الحالية، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن الرسالة تناولت تطورات الوضع حول ملف سد النهضة، فضلاً عن استعراض الموقف المصري في هذا الشأن، مشيراً إلى أن شكري أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر، للجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها الرئيس تشيسيكيدي في ملف سد النهضة، ومنها استضافة بلاده لاجتماعات كينشاسا الأخيرة يومي 4 و5 إبريل/نيسان الجاري، والتي تحلت مصر خلالها بإرادة صادقة، تهدف إلى التوصل لمسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني مُلزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يؤمن مصالح الدول الثلاث ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.