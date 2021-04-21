شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف أعضاء من هيئة دفاع المتهمين في انقلاب البشير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم-عماد حسن:

ألقت السلطات في السودان القبض على المحاميين في حزب المؤتمر الشعبي، أبوبكر عبد الرازق، وعبد الحميد عوض، على ذمة الدعوى الجنائية المقيدة من السلطة القضائية بتهم تشويه السمعة والإساءة والسباب، فيما كشف المدير العام لهيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، هاشم صالح فقيري، عن بداية عمل اللجان المكونة في تشريح الجثث المتحللة بمشرحة المستشفى الأكاديمي.

وكشف المحامي أبوبكر عبد الرازق لصحيفة «الانتباهة» المحلية في عددها الصادر الأربعاء، أنه تم اقتياده من داخل قاعة محاكمة مدبري انقلاب 89 المنعقدة بالأدلة الجنائية، إلى قسم شرطة الشرقي على ذمة البلاغ.

وأوضح عبد الرازق، أن السلطة القضائية فوضت قاضي محكمة الاستئناف أحمد صديق نايل، لفتح البلاغ بحقه وبقية المحامين المتهمين، وهم: كمال عمر، وأبوبكر عبد الرازق، وعبد الحميد عوض الكريم، وتتهمهم بمخالفة نص المادة 159 (تشويه السمعة)، والمادة 160 (الإساءة والسباب).

وذكر أن السلطة القضائية دونت ضدهم البلاغ على خلفية بثهم المباشر لفيديو على منصات التواصل الاجتماعي في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، تحدث فيه كل منهم على حدة، معلقين خلاله على قرار رئيس هيئة المحكمة السابق القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، الذي رفض طلباتهم بشطب الدعوى الجنائية لسقوطها بالتقادم وانتقدوا فيه القرار واعتبروه جديداً ومخالفاً لتاريخ الهيئة القضائية وسوابقها، وتمت صياغته خارج وصف الإخراج القانوني.ونوّه بأن ما ذكروه عبر الفيديو ليس تشويه سمعة للسلطة القضائية، وإنما مجرد تعليق على قرار المحكمة.

من جهة أخرى، كشف المدير العام لهيئة الطب العدلي بوزارة الصحة في ولاية الخرطوم، هاشم صالح فقيري، عن بداية عمل اللجان المكونة في تشريح الجثث المتحللة بمشرحة المستشفى الأكاديمي.

وأكد فقيري بداية عملية الدفن الأربعاء، بمقابر الوادي الأخضر بمحلية شرق النيل لـ10 جثث. وأشار إلى ترقيم الجثث بديباجات وشواهد بأرقام تعريفية متسلسلة وأخذ عينات من عظام الفخذ لفحص الحمض النووي لتطابقه مع أسرة المفقود للتعرف إليه.

ونوّه بتواصل عمل اللجان في مشارح الولاية لتشريح ودفن كافة الجثث بمقابر تليق بكرامة الإنسان.