لا تكون شريكاً للمتسولين

كيفما التفت أجد ما يجسد المعنى الحقيقي لشهر الخير والعطاء. وكأن الإمارات تتحول إلى خلية تعمل بهدف المساعدة ومضاعفة أعمال الخير التي لم تتوان عنها يوماً، مبادرات وحملات وجمعيات تصب كلها في سبيل دعم المحتاجين وإطعام الجائعين وتأمين الاحتياجات الضرورية لكل من يطلبها وحتى للمتعففين، بجانب تأمين العلاج للمرضى أو الأموال التي تساعدهم على إجراء عملية جراحية أو شراء دواء، ويد الخير هذه لا تمتد لدعم الناس داخل الإمارات فقط بل تطال عدة بقاع في العالم.

على الرغم من كل هذه الوسائل الحضارية والأبواب المفتوحة أمام الجميع، ما زلنا نجد مظاهر التسول تنتشر خصوصاً في الشهر الفضيل، ويبدو أن المتسولين يطورون من أدواتهم ويتبعون كل الوسائل الحديثة كي يضمنوا عدم إفلات ضحاياهم منهم، ويلاحقونهم حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتس آب.

«لا تحمل معك نقوداً وعملات ورقية، لا بأس، اسحب لي مبلغاً ببطاقتك المصرفية من أقرب جهاز صراف آلي»، إلى هذا الحد بلغت وقاحة المحتالين الذين يدعون الحاجة من أجل العيش على حساب الآخرين، ودون عناء العمل والتعب. هذه آخر صيحات التسول، «البطاقة المصرفية» خصوصاً في ظل تجنب الناس التعامل بالعملة الورقية كوقاية من احتمال انتقال كورونا إليهم من خلالها، والاعتماد صار على البطاقات والتطبيقات. فكيف يسحب منك المال المتسوّل في الشارع؟ بكل وقاحة يسمح لنفسه بإملاء الحل عليك طالباً منك سحب مبلغ من الآلة.

كل عام تحذر الشرطة الناس من الوقوع في أفخاخ النصابين، وتؤكد عدم التجاوب مع المتسولين كي لا يشجعهم الناس على الاستمرار بالشحاذة والاحتيال بينما هي تحاربهم وتتصدى لهم.

نحن في شهر الكرم والخير والعطاء نعم، لكن هذا لا يعني أن نكون سذجاً ونسهم بشكل ما في زيادة انتشار مظاهر التسول، وزيادة أعداد النصابين الذين تطاردهم الشرطة ومن واجبنا الإبلاغ عنهم. حتى من يحاولون الوصول إلينا من خلال الرسائل عبر التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة، الأفضل أن نبلغ عنهم إن لم نكن نعرفهم ونعرف أنهم فعلاً من المحتاجين للمساعدة المادية أو العينية.

المتسولون يعرفون كيف يستغلون التكنولوجيا، يطورون من أدواتهم ويسلكون طرقاً جديدة ليتمكنوا من إيقاع ضحاياهم وكسب تعاطفهم عبر اختلاق قصص وهمية وأكاذيب تستدر عطف الضحية، فيصير في حيرة من أمره، هل يصدق ويعتبرها صدقة أو زكاة في شهر رمضان، أم يرفض وربما يحاسبه الله عليها؟ الجواب سهل، ما من محتاج حقيقي إلا ويسلك الطرق السليمة ويعرف إلى أين يتوجه ويعرف أيضاً أن أبواب أهل وجمعيات الخير مفتوحة في وجهه دائماً. قبل أيام ألقت شرطة دبي القبض على «متسول إلكتروني»، وشرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى عدم التعاطف مع المتسولين، ولم يبق سوى ممارسة الجمهور دوره كي لا يكون ضحية من جهة وشريكاً في انتشار المتسولين والنصابين من جهة أخرى.

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