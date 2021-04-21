شكرا لقرائتكم خبر عن إيكاردي يقود باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (رويترز)

أحرز المهاجم ماورو إيكاردي ثلاثية، ليقود باريس سان جيرمان للتأهل بسهولة إلى نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، بعد فوز ساحق 5-صفر على ضيفه أنجيه في ملعب بارك دي برنس اليوم الأربعاء.

وسجل إيكاردي هدفا مبكراً، وعزز فينسن مانسو النتيجة بهدف عكسي في مرماه، قبل أن يضيف نيمار الهدف الثالث بضربة رأس في الشوط الثاني، وبعدها أضاف المهاجم الأرجنتيني هدفين متتاليين.

وفاز باريس سان جيرمان حامل اللقب، الذي خاض آخر ست مباريات نهائية في الكأس، بخمسة أهداف وسيطر على المباراة تماماً، لكن سنحت عدة فرص لأنجيه عندما أطلق إبراهيم أمادو تسديدة مرت إلى جوار المرمى، وتصدى سيرجيو ريكو حارس سان جيرمان لمحاولة من جيمي كابو.

وأنهى إيكاردي تحركاً رائعا لأصحاب الأرض في المرمى بعد تسع دقائق من البداية إثر تمريرة من يوليان دراكسلر. وتابع نيمار تمريرة عرضية من مدى قريب نحو المرمى تصدى لها الحارس وارتطمت في مانسو لتسكن الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثالث بضربة رأس.

وأرسل أنخيل دي ماريا تمريرة رائعة إلى إيكاردي، ليحرز الهدف الرابع، قبل أن يضيف الخامس لفريقه قبل النهاية والخامس له في آخر ثلاث مباريات.

وحسم مونبلييه وروميلي فاليير، المنافس في الدرجة الرابعة- الذي أقصى تولوز من دور الثمانية أمس الثلاثاء- تأهلهما إلى نصف النهائي. وسيلتقي أولمبيك ليون مع موناكو في آخر مباريات دور الثمانية في وقت لاحق الأربعاء.