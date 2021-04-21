شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية على بعد 3 نقاط من قمة الدوري الإسباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

سجل يوسف النصيري هدفاً في الشوط الثاني ليمنح إشبيلية الفوز 1- صفر على مضيفه ليفانتي، الأربعاء، ليصبح على بعد ثلاث نقاط من قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وارتدى الفريقان قمصاناً عليها شعارات مناهضة لدوري السوبر الأوروبي أثناء نزولهما إلى الملعب. وكان الشوط الأول متكافئاً مع فرص قليلة من الطرفين.

وتقدم الفريق الزائر بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني بواسطة المغربي النصيري بعد عمل رائع من سوسو. وبهذا يتساوى الفريق الأندلسي برصيد 67 نقطة من 32 مباراة مع ريال مدريد الذي سيلعب في وقت لاحق الأربعاء متأخراً بثلاث نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر الذي لعب 31 مباراة.