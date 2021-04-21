شكرا لقرائتكم خبر عن بهدايا «ميكي ماوس».. معلمة سعودية تفاجئ تلميذاتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لجأت معلمة سعودية إلى حيلة طريفة لإدخال السعادة إلى قلوب طالباتها، بعدما عمدت إلى زيارتهن في منازلهن، حاملة معها شهادات وهدايا، برفقة شخصية «ميكي ماوس»، الكرتونية، في فيديو لقي انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، المعلمة تخرج من سيارتها، حاملة معها هدايا ويرافقها شخص يرتدي زي «شخصية ميكي ماوس»، الشهيرة، أمام منزل إحدى طالباتها، قبل أن تخرج لها طفلة صغيرة تعانقها وتتسلم هديتها، في سعادة كبيرة، ثم تذهب لالتقاط الصور مع «ميكي ماوس» والرقص معه بشكل أثار إعجاب الكثيرين.

ولقي سلوك المعلمة إعجاب رواد مواقع التواصل الذين تداولوا الفيديو، بشكل واسع، واعتبروه سلوكاً راقياً من معلمة أرادت إسعاد تلميذاتها بشكل راق، ومميز، على الرغم من ظروف الجائحة الصعبة.