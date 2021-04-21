بالصور.. تسليم عقود عيون الشباب بواحة بلاط في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

سلّم المهندس عبدالحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عقود أراضي عيون الشباب بواقع ٢ عين لـ ٢٠ شابًا من أبناء قرية البشندي، بمقر مركز شباب القرية، في إطار الدفع بعجلة التنمية لدى الشباب الجادين في الحصول على فرصة عمل.

وقال "جبالي"، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، إن هذه الفعالية تأتى في إطار دعم جهود التنمية للشباب الجادين في الحصول على فرصة عمل، مشيرًا إلى استعداد المركز برعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، لتوفير وتذليل العقبات والصعاب التي تواجههم لمتابعة حياتهم وبناء مجتمعاتهم بما يخدم صالح العملية التنظيمية لرقي ونهضة المشروعات الزراعية وتكافؤ الفرص لدعم مسيرة التنمية والإنتاج بالمركز.

أقيمت الاحتفالية وسط أجواء احترازية مشددة والتزام الجميع بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين جميع الأطراف المشاركة، بحضور منتصر منصور، نائب أول مركز بلاط، وأحمد نصر، مدير الشئون القانونية بالمركز، والمهندس ماهر حسين، رئيس الوحدة المحلية لقرى البشندي، وعدد من قيادات مركز بلاط ومجلس إدارة مركز شباب البشندي.