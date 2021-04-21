الجيش الليبي يستعد لإرسال قواته للحدود مع تشاد تحسباً لأي تهديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - أبريل - 2021 8:11 مساءً

قال مصدر عسكري ليبي اليوم الأربعاء، أن “هناك استعدادات وترتيبات عسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي، لإرسال قوات إلى الحدود مع دولة تشاد، تحسبا لأي تهديدات”.

المصدر العسكري أكد لوسائل الاعلام أن “الترتيبات العسكرية تتعلق بشأن الأحداث في تشاد، وحتى هذه الحظة، لا توجد أوامر للتحرك من غرفة العمليات الرئيسية وهناك ضمن القوات المسلحة ألوية وكتائب منها 106 و128”.

وطالب في وقت سابق اليوم الأربعاء، مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار “عقيلة صالح،” المجلس الرئاسي والقيادة العامة والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة على الحدود مع دولة تشاد تحسبا لأي تداعيات أمنية أو عمليات نزوح.

كما، لفت المسؤول العسكري الليبي إلى أن “القيادة العامة للجيش الليبي والقوات المسلحة تتوقع هجمة مرتدة من العصابات للمعارضة التشادية وهناك احتياطات وواجب تتخذها قواتنا المسلحة”. موضحاً أن “القوة التي ستتجه إلى الجنوب الليبي ستكون متوزعة على مناطق عسكرية حدودية، ولكن لم تصدر الأوامر الرسمية بعد”.

بدوره أكد المجلس الرئاسي الليبي في بيان له: إنه “يتابع عن كثب الأحداث المتسارعة التي تمر بها دولة تشاد الجارة، وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة”. لافتاً إلى أنه “على جميع الجهات المختصة، الجيش والمجلس الرئاسي والقيادة العامة والحكومة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد، وحدودها الجنوبية وصون سيادتها”.

وأعلن التلفزيون التشادي الرسمي أمس الثلاثاء، عن مقتل رئيس الجمهورية، “إدريس ديبي”، وذلك عقب ساعات قليلة فقط من إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية لولاية سادسة. مؤكداً أن “الرئيس قتل خلال معارك خاضها الجيش مع مجموعات متمردة في المنطقة الشمالية من البلاد”.