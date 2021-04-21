الجيش الإندونيسي يفقد الاتصال بغواصة عسكرية على متنها 53 شخصا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن الجيش الإندونيسي عن فقدان الاتصال مع غواصة حربية على متنها 53 شخصا، كانت تشارك في تدريب الأربعاء عندما فُقد الاتصال بها.

وقال القائد العسكري هادي تجاهجانتو يعتقد أن الغواصة “كيه آر آي نانغالا 402” اختفت في المياه على بعد 60 ميلا (95 كيلومترا) شمال بالي.

ويقول تجاهجانتو إن البحرية نشرت سفنا حربية لتفتيش المنطقة وطلبت المساعدة من سنغافورة وأستراليا اللتين لديهما سفن إنقاذ غواصات.

وسائل إعلام محلية محلية ذكرت أن البحرية تعتقد أن الغواصة غرقت في حوض على عمق 700 متر. ولم تكن هناك معلومات فورية حول سبب اختفائها.

وكانت الغواصة الألمانية الصنع، وهي تعمل في الخدمة منذ أوائل الثمانينيات، تتدرب على مناورة لإطلاق الصواريخ كان من المقرر إجراؤها الخميس بحضور تاهيجانتو وقادة عسكريين آخرين.

وتمتلك إندونيسيا أسطولا مكونا من خمس غواصات، وتخطط لتشغيل ثماني غواصات على الأقل بحلول عام 2024.