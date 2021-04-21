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خلال يوم واحد.. روسيا تسجل 8271 إصابة جديدة بـ "كورونا" و399 وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

أعلنت روسيا الإتحادية اليوم تسجيل 8271 إصابة جديدة و 399 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين مقارنة مع معدلات أمس الذي شهد / 8164 إصابة و 379 وفاة .

 

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات و الوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و 727 ألفا و 125 إصابة منها 106 آلاف و706 حالات وفاة مع تماثل 9644 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و352 ألفا و873 شخصا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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