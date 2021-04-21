شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 3 وإصابة 11 في انفجار بفندق فخم في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الشرطة إن انفجارا وقع في فندق فخم أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب 11 آخرين في جنوب غرب باكستان اليوم الأربعاء.



وقال مسؤول الشرطة ناصر مالك لرويترز "هز انفجار منطقة انتظار السيارات في فندق سيرينا".

ويقع الفندق في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان الذي يشهد منذ فترة طويلة تمردا محدودا من سكان محليين.