شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية واليونان توقعان اتفاقية في المجال العسكري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وقعت السعودية واليونان على اتفاقية بشأن مشروع الترتيبات الخاصة بالوضع القانوني للقوات المسلحة اليونانية المشاركة في دعم القدرات الدفاعية للمملكة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزيري خارجية السعودية واليونان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله و نيكوس دندياس وقعا الاتفاقية خلال اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة الرياض بحضور وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس بانايوتوبولوس.

وقد اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي مع وزير الخارجية اليوناني بحضور وزير الدفاع نيكولاوس بانايوتوبولوس حيث جرى بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها إلى جانب أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره.