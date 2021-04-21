شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: أمريكا تقدم مساعدات إضافية لأفغانستان بـ 300 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن (رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل مع الكونجرس لتقديم 300 مليون دولار إضافية في صورة مساعدات مدنية لأفغانستان.

وتابع في بيان: «إن المساعدات تقدم الآن لإظهار دعمنا الراسخ للشعب الأفغاني». وأضاف أن التمويل سيخصص لمجالات عدة من المساعدات الاقتصادية إلى محاربة الفساد وتمكين النساء. وأعلن بايدن الأسبوع الماضي أنه سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول.