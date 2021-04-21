شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تضيف نحو 100 دولة لقائمة تنصح بعدم السفر إليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «رويترز»

أضافت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، نحو 100 دولة إلى قائمة عنوانها «المستوى الرابع: ننصح بعدم السفر»، لتضم إليها دولاً منها بريطانيا وكندا وفرنسا والمكسيك وألمانيا، بسبب ما قالت إنه «مستوى مرتفع للغاية من الإصابة بكوفيد ـ 19».

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت الاثنين، أنها ستزيد عدد الدول التي تندرج تحت أعلى درجة تحذير لديها، لتشمل نحو 80% من دول العالم، بالاعتماد أكثر على التقييمات الحالية من مسؤولي الصحة الأمريكيين.

وقبل الثلاثاء، احتوت القائمة على 34 دولة من أصل نحو 200، لكنها تضم الآن حوالي 131 دولة في هذا المستوى الرابع من التحذير. ولم تحدد الخارجية الأمريكية متى تكمل تحديث القائمة.