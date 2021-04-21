شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يضع قدماً في دور الـ16 لدوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

حافظ فريق الشارقة على صدارة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا بعد فوزه الساحق على باختاكور الأوزبكي 4-1، في مباراة توهج فيها «الملك»، لاسيما جناحه البرازيلي كايو الذي كان «نفاثة» بكل معنى الكلمة وكان أحد أسباب الانتصار.

وتغنى موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفريق الشارقة واللاعب كايو، بعدما كان «الملك» قدم عرضاً رائعاً، وابتعد في الصدارة برصيد 7 نقاط بفارق 4 نقاط عن تراكتور سازي و5 عن باختاكور والقوة الجوية، ليقترب خطوة كبيرة نحو الصعود لدور ال16.

شهدت المباراة تألقاً جماعياً لتلاميذ المدرب عبد العزيز العنبري، الذين هيمنوا على مجموعة التعادلات، بعد انتهاء 4 مباريات منها بالتعادل، ولم تشهد سوى فوزين وكانا في مباراتي الشارقة.

فريق قوي

من جهته، أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة: حققنا الفوز على فريق قوي ومنظم وكبير ومرشح دائم في مثل هذه المواعيد والبطولات وفوزنا عليه لا يعني أن المباراة القادمة معه ستكون سهلة بالطبع ستكون من اصعب المواجهات ولكن نحن تفوقنا هذه المرة بالروح العالية والانضباط الدفاعي والهجومي واللعب الجماعي وان كان الفريق تأثر بعض الشيء بالتخلي عن الاحتفاظ بالكرة أطول فترة ممكنة ولكنه عاد للاحتفاظ بالكرة واللعب الجماعي الممرحل بعد الهدف الثاني. وأضاف ان الفريق كان موفقاً أمام باختاكور خصوصاً ثلاثي المقدمة كايو وسالم صالح وخالد باوزير.

وعن رسالته للاعبي الشارقة، قال «رسالتي هي أن الفوز بالأربعة على باختاكور يجب الا يكون خادعاً لانكم ستواجهون فريقاً يأتي إليكم في المباراة القادمة بردة فعل قوية».

من جهته، قال الهولندي بيتر هويستر مدرب باختاكور: «النتيجة الكبيرة لا تعبر عن أداء فريقه، وأعتقد أن لاعباً واحداً هو من صنع الفارق للشارقة وهو اللاعب كايو فقد كان حاسماً، وأيضاً كان الفريق ككل مميزاً وأبرزهم اللاعب رقم 14 (خالد باوزير)».

وأضاف «الشارقة كمجموعة كان جيداً ونحن استحوذنا من دون الوصول إلى الشباك والمهم عندي أن ننسى مباراة الأربعة ونفكر في موقعة الجمعة (مع الشارقة) التي ستجمعنا مع نفس الفريق ولن يكون أمامنا سوى الفوز لضمان حظوظنا في البقاء بصلب المنافسة، لذلك فان المباراة مصيرية».

وعن مدى تأثير انتقال ماشاريبوف من صفوف باختاكور إلى النصر السعودي ولعبه الآن مع شباب الأهلي قال هويستر: بالطبع ماشاريبوف لاعب كبير وحاسم مثله مثل كايو لوكاس وهو من نوعية اللاعبين الذين بإمكانهم اتخاذ القرار بحسم المباريات.

الجماعية والمثابرة

وقال كايو لوكاس نجم الشارقة الذي اختير أفضل لاعب للمباراة الثانية: نحن نطبق تعليمات المدرب وسعادتنا كبيرة بالفوز وسعيد بتسجيل هدف وصناعة هدف، ولكن لم أكن وحدي نجماً للمباراة فقد كنا جميعاً على قلب رجل واحد ونجحنا في تحقيق الهدف بفضل الجماعية والتعاون والمثابرة في المباريات والتدريبات بالإضافة الى روح الفريق الواحد، وعلينا أن ننسى الفوز على باختاكور ونفتح صفحة المباراة الثانية فهي الأهم ويجب أن نتوخى الحيطة والحذر من هذا الفريق المميز.