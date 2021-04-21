شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تطلق منصة توعوية ذكية لحماية أمن المعلومات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن إطلاق منصة «آمن» كمنصة توعوية ذكية في أمن المعلومات، تهدف إلى زيادة وعي الموظفين بكل ما يتعلق بمجال الأمن السيبراني والحماية من أي محاولات اختراق للأجهزة الخاصة أو أجهزة العمل بما يحفظ كافة المعلومات والبيانات الخاصة بسير العمل، وحماية المؤسسات من أي هجمات إلكترونية، وقد وفرت البلدية لكافة موظفيها آلية التسجيل بالمنصة كما ستنظم ورشاً توعوية مستمرة في هذا الإطار.

وتفصيلاً، أكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن المنصة تأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للبلدية في تطوير وتفعيل منظومة رقمية ومؤسسية متكاملة ومتطورة، وتنسجم مع رسالتها في التنظيم والإشراف على أنشطة البلدية في مدينة الشارقة وتقديم منظومة خدمات مبتكرة متكاملة تفوق توقعات المعنيين ومدعومة بكوادر متخصصة وبنية رقمية متطورة وشراكة نوعية تضمن أعلى درجات المرونة والجاهزية، لتحقيق رؤيتها كبلدية رائدة في الاستدامة وجودة الحياة.

من جانبها أفادت ريم عبد الله الروسي، مدير إدارة تقنية المعلومات أن الهدف من إطلاق المنصة هو رفع مستوى وعي موظفي البلدية بأفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات، وتقديم التوعية اللازمة فيما يتعلق بأعمال الموظفين اليومية وبحسب الأدوار التي يشغلونها، وتعزيز بناء المهارات والقدرات اللازمة لإدارة مخاطر الأمن السيبراني في البلدية، فضلاً عن تنفيذ متطلبات استراتيجية الأمن الإلكتروني لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص بما يتماشى مع رؤيتها الرقمية.

وأشارت إلى أنه ستتم تغذية المنصة بمواضيع توعوية مهمة وقيّمة باستمرار لتوعية كافة موظفيها المنتسبين لها حيث يعزز تواجدهم جميعاً على منصة واحدة من نشر ثقافة الوعي بأمن المعلومات على مستوى أكبر.