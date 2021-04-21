شكرا لقرائتكم خبر عن 5580 منشأة تسجل في «أمان» للإنذار المبكر بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، أهمية تركيب نظام الإنذار المبكر «أمان»، في إطار التزام الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تعزيز أمن السكان وحماية الأرواح والممتلكات، حيث أفاد بأن «أمان» هو النظام المعتمد في إمارة الشارقة وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 20 لعام 2019.

ويُلزم القرار المنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية بتركيبه، لحماية أفراد المجتمع من مخاطر الحريق على مدار الساعة.

وقال المهندس محمد الزرعوني رئيس قسم المشاريع في الهيئة: «يبلغ عدد المسجلين في النظام خلال الربع الأول من عام 2021، 980 منشأة، وهناك زيادة في عدد المسجلين في النظام عن نفس الربع خلال العام السابق قدرها 73.2%، حيث وصل عدد المسجلين في النظام منذ إطلاق المشروع وحتى الآن، إلى 5580 منشأة.

وأشار إلى أن النظام يؤدي إلى تقليل زمن الاستجابة للحرائق وتفادي تفاقمها، ويعمل على مراقبة صلاحية أنظمة الإنذار والحريق في المنشآت والتأكد من فاعليتها، مما يؤدي إلى خفض معدلات الحوادث والارتقاء بآليات الوقاية من الحرائق، وإرساء أفضل الممارسات وصولاً إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار، حيث تقدم الهيئة خدمة أمان بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع؛ إذ إن الهدف من الخدمة هو توفير أعلى معدلات السلامة للأفراد.

على صعيد متصل، قامت هيئة الوقاية والسلامة خلال الربع الأول من عام 2021، بتفتيش 1566 منشأة في إمارة الشارقة، وذلك تماشياً مع خطتها السنوية لتفتيش المنشآت والمباني في الإمارة، حيث استهدفت في هذا الربع، المنشآت التجارية في المناطق الصناعية في مدينة الشارقة.

وأشار المهندس طارق محمد هنية رئيس قسم التدقيق والتفتيش، إلى أن الهدف من الزيارات هو التفتيش الوقائي والتوعوي للمنشآت للعمل على تقليل الحوادث، وإرشاد أصحاب المنشآت إلى الإجراءات والمعايير الواجب اتباعها لحماية الأفراد والممتلكات من الأخطار المختلفة.