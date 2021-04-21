شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يعاني أمام المصنف 111 عالمياً في دورة برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة - (أ ف ب)

قلب الإسباني رافايل نادال تخلفه بمجموعة إلى فوز على البيلاروسي المغمور إيليا إيفاشكا، الصاعد من التصفيات، 3-6 و6-2 و6-4 الأربعاء، وتأهل إلى الدور الثالث من دورة برشلونة في كرة المضرب.

واحتاج نادال، المصنف أول في الدورة، إلى ساعتين و19 دقيقة للفوز على المصنف 111 عالمياً في مباراته الأولى في برشلونة بعدما أعفي من الدور الأوّل.

ويأمل نادال (34 عاماً) الذي كان خرج من الدور ربع النهائي لدورة مونتي كارلو الأسبوع الماضي، أن يحرز لقب الدورة للمرة ال12 في مسيرته. وحقق «الماتادور» انتصاره ال 62 في برشلونة، مقابل أربع هزائم فقط.

وضرب الإسباني في الدور الثالث موعداً مع الفائز بين الياباني كي نيشيكوري الفائز باللقب عامي 2014 و2015 والتشيلي كريستيان غارين. وفاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانياً بسهولة على الإسباني خاومي مونار 6-صفر و6-2، وحذا حذوه الروسي أندري روبليف الثالث بفوزه على الإيطالي فيديريكو غايو 6-4 و6-3.

وأقصي الإيطالي فابيو فونييني (33 عاماً) من الدور الثاني على خلفية تفوهه بكلمات نابية، في حين كان يتوجه لخسارة مباراته أمام الإسباني برنابيه ساباتا ميرايس. وتأخر فونييني، المصنف 27 عالمياً، 6-صفر و4-4 عندما أقصي من المباراة إثر توجيهه شتائم لأحد حكام الخط.

ونادراً ما يتم إقصاء أحد لاعبي كرة المضرب في الدورات، علماً أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً، عرف هذا المصير في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي بعدما قام برمي الكرة عن غير قصد لتصيب حكمة خط. كما طرد الأسترالي نيك كيريوس من دورة روما عام 2019 بعدما فقد أعصابه. ويلتقي برنابيه ساباتا في ثمن النهائي مع مواطنه بابلو كورينو بوستا الفائز على الأسترالي جوردان تومسون بمجموعتين 6-4 و6-صفر.