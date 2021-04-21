10 داونينغ ستريت يرفض كلام رئيس يوفنتوس

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"الخليج 365" من لندن: رفض 10 داونينغ ستريت إيحاءات رئيس فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بأن معارضة رئيس الوزراء البريطاني للدوري الأوروبي الممتاز مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال أندريا أنييلي رئيس فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، وهو أحد الأندية التي حاولت الانفصال عن الدوري الأوروبي الممتاز، إن بوريس جونسون كان معارضًا للخطة لأنه اعتبرها "هجومًا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأقر أنييلي، وهو أحد المهندسين الرئيسيين لما يطلق عليه "مسابقة المتاجر المغلقة لأندية النخبة الأوروبية، يوم الأربعاء بأن فكرة الدوري الأوروبي الممتاز لم يعد من الممكن أن تستمر.

تراجع اندية انكلترا

ويأتي موقف أنييلي ذلك بعد قرار ستة أندية إنكليزية وهي أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، الانسحاب من الخطة.

كما تخلى أتلتيكو مدريد الإسباني والغريم الإيطالي إيه سي ميلان وإنتر ميلان عن الخطة.

وتحول المشروع إلى مشهد مذل للأندية المعنية، حيث انهارت خططهم في غضون 48 ساعة من الإعلان عنها لأول مرة وسط رد فعل غاضب من المشجعين والسياسيين في جميع أنحاء أوروبا.

وتعهد جونسون باستكشاف "كل الاحتمالات" لوقف الدوري الأوروبي "الضار للغاية"، حيث كان يفكر في القوانين الجديدة أو القائمة التي يمكن استخدامها لوضع حد للخطط.

وأشار أنييلي إلى أن تدخل حكومة المملكة المتحدة دفع الأندية الإنكليزية الستة إلى الانسحاب. وقال لرويترز "لدي تكهنات بهذا الحد أنه إذا انفصلت ستة فرق وكانت ستهدد الدوري الإنكليزي الممتاز، فإن السياسة ستعتبر ذلك هجومًا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومخططهم السياسي".

ومع ذلك، أضاف أنييلي أنه لا يزال "مقتنعًا بجمال هذا المشروع"، على الرغم من احتمالية عدم استمراره.

موقف بريطانيا

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ردا على كلام رئيس يوفينتوس: "كان رئيس الوزراء واضحًا جدًا بشأن سبب تدخل الحكومة واتخاذ الإجراءات التي ساهمت في تراجع هذه الأندية عن هذا الاقتراح، والذي كان يمثل أهمية كرة القدم في قلب المجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

وفي حديثه في مجلس العموم في وقت سابق يوم الأربعاء، أخبر جونسون أعضاء البرلمان أن "واحدة من أكثر السمات إثارة للقلق بشأن مقترحات الدوري الأوروبي الممتاز هو أنهم كانوا سيأخذون الأندية التي تأخذ أسماءها من البلدات والمدن البريطانية العظيمة والشهيرة الإنكليزية".

وأضاف أن المسابقة الجديدة كانت ستحول الأندية الإنكليزية "فقط إلى علامات تجارية عالمية لا علاقة لها بالجماهير، ولا إلى المجتمعات التي منحتهم الحياة والتي تمنحهم أكبر قدر من الحب والدعم".

ووعد جونسون بأن "تحقيق جذري وفرعي في حوكمة كرة القدم" من المقرر إجراؤه من قبل وزيرة الرياضة السابقة تريسي كراوتش سيبحث في "ما يمكننا القيام به لتعزيز دور المشجعين في هذا الحكم".

ومن جهته، طلب النائب المحافظ ثاقب بهاتي من رئيس الوزراء التأكد من أن "أندية كرة القدم يجب أن تضع المشجعين في قلب عملية صنع القرار".