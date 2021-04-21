الأردن توقف 18 شخصا بتهمة محاولة زعزعة استقرار المملكة

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

أوقفت الجهات المختصة بالمملكة الأردنية الهاشمية 18 شخصا بتهمة محاولة زعزعة استقرار المملكة في قضية تعرف باسم "الفتنة".



وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة، اليوم الأربعاء، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم احالة القضية للمحكمة بعد اتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي امس أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخراً.

وقال إنَّ "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة.

وبين أنَّ نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.