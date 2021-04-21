رئيس الوزراء الإيطالي يرفض التراجع عن وصف أردوغان بديكتاتور

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

رفض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، التراجع عن وصفه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالديكتاتور، فيما أعلن مسؤولون من أحزاب اليمين في إيطاليا تأييده لهم في هذه التصريحات.



وحث السفير الإيطالي السابق في أنقرة لويجي ماتيولو، رئيس الوزراء الإيطالي على التراجع عن تصريحاته، إلا أن دراغي أصر على الوصف الذي أطلقه على الرئيس التركي، وفق ما ذكر موقع "أحوال تركية".

وحسب صحيفة "لا ستامبا" اليومية الإيطالية قال الدبلوماسي ماتيولو، لدراغي إن وصف أردوغان بـ"ديكتاتور" قد تكون له "عواقب وخيمة، وأنه يجب تصحيح ذلك بطريقة أو بأخرى".

ورد رئيس الوزراء الإيطالي بالقول: "لن أصحح شيئاً".

من جهته أعلن ماتيو سالفيني، زعيم حزب لا ليغا اليميني الإيطالي، تأييده لوصف أردوغان بالديكتاتور.

وقال في تغريدة: " أكثر من أي وقت مضى أقف مع الرئيس دراغي والديمقراطية والحرية والغرب".

وقال السكرتير الوطني الإيطالي نيكولا فراتوياني: إن "أردوغان الذي يعتقل نواب المعارضة ويقصف القرى الكردية، يريد إعطاء الدروس لرئيس الوزراء الإيطالي في كيفية التصرف بأخلاق، إنه أمر مضحك"، وفق وكالة الأنباء الإيطالية