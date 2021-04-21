السلطات الصحية في ليبيا تعلن تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فضلا عن 5 حالات وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 282 إصابة و317 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 173 ألفًا و683 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و868 حالة نشطة، ووفاة 2924 شخصا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.