شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي يفضح الدعم الإيراني للحوثيين: «كبير وفتاك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص باليمن اليوم الأربعاء، إن دعم إيران لحركة الحوثي اليمنية "كبير جدا وفتاك"، ووصف المعركة التي تدور حول منطقة مأرب في اليمن بأنها "أكبر تهديد لجهود السلام".

وأبلغ ليندركينج جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن إيران تدعم الحوثيين بطرق عديدة، منها من خلال التدريب وتزويدهم بدعم فتاك ومساعدتهم على "صقل" برامجهم للطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال: "للأسف، كل هذا يُحدث آثارا قوية للغاية حيث نرى المزيد والمزيد من الهجمات على المملكة، وربما دول أخرى، أكثر دقة وأشد فتكا. ولذا، فإن هذا مبعث قلق شديد بالنسة لنا".

وأضاف: "دعم إيران للحوثيين كبير جدا وفتاك". وقال ليندركينج: "اعتراض السفن صعب للغاية، بكل وضوح. نريد أن ينضم إلينا شركاؤنا الدوليون".

وأوضح ليندركينج: "هذا الهجوم هو أكبر تهديد لجهود السلام، وله أيضا تداعيات إنسانية مدمرة. إذا لم نوقف القتال في مأرب الآن، فسيؤدي إلى موجة أكبر من المعارك والاضطرابات".