شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. عصابات المخدرات تستخدم «مسيرة مفخخة» لضرب خصومها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع المكسيكي لويس ساندوفال اليوم الأربعاء إن عصابات المخدرات المكسيكية تستخدم طائرات مسيرة لإلقاء متفجرات على خصومها.

وأوضح ساندوفال في المؤتمر الصحفي اليومي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن المجموعات التي تستخدم هذا التكتيك تشمل عصابة خاليسكو نويفا جينيراسيون القوية. ووقع آخر حادث من هذا القبيل يوم الثلاثاء في ولاية ميتشواكان، وهو ما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة في العملية. وأدى الصراع على النفوذ بين الجماعات الإجرامية في المنطقة إلى إغلاق الطرق، ما يعني حرمان السكان من الضروريات الأساسية. وقال ساندوفال إن حقيقة استخدام العصابات للطائرات المسيرة هو أمر مقلق، مضيفا أن الضرر محدود حتى الآن لأن كمية المتفجرات التي يمكن للطائرات بدون طيار حملها محدودة. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى. وشهدت المكسيك عنفا متصاعدا منذ اندلاع ما يسمى بحرب المخدرات في أواخر عام .2006

وتعود إراقة الدماء إلى حد كبير إلى محاولات العصابات تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة المجاورة. كما تجني الجماعات الأموال من خلال الخطف والابتزاز.