شكرا لقرائتكم خبر عن الجنرال محمد ديبي يتولى مهام رئاسة تشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تولى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي، مهام رئاسة الجمهورية التشادية، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي .

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية التشادية اليوم، أن الميثاق الانتقالي يلغي العمل بالدستور السابق وسيُنفذ كقانون أساسي للجمهورية.

ومحمد إدريس ديبي هو نجل الرئيس الراحل، وهو أيضا "القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأعلنت الرئاسة التشادية أن الجنازة الوطنية للرئيس إدريس ديبي الذي قتل اثر اصابته بجروح أثناء قيادته لجيشه خلال معركة ضد متمردين في شمال البلاد، حسب التلفزيون الرسمي للتشاد، ستقام بعد غد الجمعة في العاصمة أنجامينا