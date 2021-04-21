شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا: أمريكا توصي بعدم السفر إلى 100 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضافت وزارة الخارجية الأمريكية منذ أمس الثلاثاء نحو مئة دولة إلى قائمة عنوانها "المستوى الرابع: ننصح بعدم السفر"، لتضم إليها دولا منها بريطانيا وكندا وفرنسا والمكسيك وألمانيا، بسبب ما قالت إنه "مستوى مرتفع للغاية من الإصابة بكوفيد-19".

كانت وزارة الخارجية قد قالت يوم الاثنين إنها ستزيد عدد الدول التي تندرج تحت أعلى درجة تحذير لديها، لتشمل نحو 80 بالمئة من دول العالم، بالاعتماد أكثر على التقييمات الحالية من مسؤولي الصحة الأمريكيين.

وقبل أمس الثلاثاء، احتوت تلك القائمة على 34 دولة من أصل نحو 200. لكنها تضم الآن حوالي 131 دولة في هذا المستوى الرابع من التحذير.

وامتنعت وزارة الخارجية عن قول متى ستكمل تحديث القائمة.