ليبيا: «الرباعية» تطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية

البرلمان يرفض خطة الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة

طرابلس ـ عواصم ـ وكالات: طالبت “اللجنة الرباعية بشأن ليبيا” التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

ودعا بيان صادر عن اللجنة بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو إلى “الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة أراضي ليبيا بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها”.

وأدانت اللجنة الرباعية خلال اجتماعها “الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة وشددت على أن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة”.

كما شددت اللجنة أيضا على “الحاجة الملحة للوصول إلى حل شامل ودائم للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة والميليشيات، وطالبوا بالتنفيذ المتواصل لإجراءات لتحديد وتفكيك هذه الجماعات بشكل كامل”.

إلى ذلك رفض مجلس النواب الليبي خطة الميزانية التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وأعادها إلى الحكومة لإدخال تعديلات عليها وعرضها على المجلس في غضون عشرة أيام، حسبما قال أعضاء بالبرلمان الذي مقره شرق ليبيا.

وتبرز هذه الخطوة الصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي سيعتمد نجاحه جزئيا على استخدام ثروة ليبيا النفطية لتحسين الخدمات التي تقدمها الدولة.

وقال طارق مجريسي الخبير بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “إنها مؤشر إلى أن الدبيبة لم يعد مركز الثقل الحقيقي الوحيد”، مضيفا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يظهر أنه يمكنه أيضا أن يمارس نفوذا.