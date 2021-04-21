شرطة أوهايو تقتل فتاة سوداء شوهدت تهدد آخرين بسكين

بايدن يعد إدانة قاتل فلويد «خطوة هائلة» فـي طريق العدالة

أوهايو (أميركا) ـ وكالات: قالت السلطات إن الشرطة في مدينة كولومبس بولاية أوهايو الأميركية قتلت بالرصاص فتاة سوداء واجهتها الشرطة وهي تندفع بسكين نحو امرأتين وفقا لما ظهر في تسجيل مصور للواقعة.

وأثار الحادث احتجاجات في شوارع أكبر مدينة بولاية أوهايو، وجاء في وقت ينصب فيه الاهتمام في الولايات المتحدة على إدانة هيئة محلفين في منيابوليس للشرطي المتهم بقتل جورج فلويد العام الماضي بأن جثم بركبته على عنقه لأكثر من تسع دقائق.

وقال مايكل وودز قائد شرطة كولومبس المؤقت لدى إصداره تسجيل الشرطة للواقعة بعد ساعات من حدوثها إن الضباط كانوا يستجيبون لاتصال بالنجدة للإبلاغ عن محاولة طعن في منزل بجنوب شرق المدينة.

يأتي ذلك فيما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الحكم بإدانة ديريك تشوفين، الشرطي السابق المتهم بقتل المواطن الأسود جورج فلويد بمدينة منيابوليس، بأنه “خطوة هائلة” في طريق العدالة بالولايات المتحدة.

كان الشرطي الأبيض تشوفين قد جثم بركبته لأكثر من تسع دقائق على عنق فلويد (46 عاما) عند إلقاء القبض عليه في مايو الماضي في واقعة أطلقت العنان لاحتجاجات في أنحاء العالم على وحشية الشرطة والمظالم العرقية.

ووجدت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوا أن تشوفين (45 عاما) مذنب في تهم القتل الثلاث المنسوبة إليه بعد الاستماع على مدى ثلاثة أسابيع لأقوال 45 شاهدا. وقال بايدن في تصريحات أذيعت تلفزيونيا “كان قتلا في وضح النهار على مرأى ومسمع العالم كله”. وأضاف “العنصرية الممنهجة وصمة على جبين بلدنا”.