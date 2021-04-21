الرياض ـ طهران ـ وكالات: وجه مجلس الوزراء السعودي دعوة إلى إيران للانخراط في المفاوضات الجارية حول الاتفاق بشأن برنامجها النووي وتفادي التصعيد وعدم تعريض المنطقة لمزيد من التوتر، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن لدى طهران رغبة في استعادة العلاقات مع السعودية، مبينا أن “هناك العديد من الإشارات الإيجابية صدرت منها”. وعقد مجلس الوزراء السعودي جلسة برئاسة عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبد العزيز، تم خلالها استعراض “التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي”. وذكر وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد بن عبدالله القصبين، في بيان أن مجلس الوزراء جدد في هذا السياق “دعوة المملكة لإيران بالانخراط في المفاوضات الجارية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، وضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة، لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ومن تطوير القدرات اللازمة لذلك”.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدعو إيران للانخراط فـي مفاوضات «النووي» وطهران تبدي رغبة فـي استعادة العلاقات مع الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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