واشنطن تكذب شائعات إخوانية حول رئيس تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت السفارة الأمريكية في تونس، الأربعاء، شائعات إخوانية حول تلقي الرئيس التونسي قيس سعيد، دعم أمريكي خلال انتخابات الرئاسة.

وكان تنظيم الإخوان في تونس ردد خلال اليومين الماضيين، شائعات حول أن أمريكا دعمت الحملة الرئاسية لقيس سعيد بنحو 5 مليون دولار.

وأوضحت السفارة الأمريكية أن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي تمويل أي كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية".

وأكدت، في بيان، احترام واشنطن الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.

وجاء البيان بعد شائعات أطلقها النائب الإخواني راشد الخياري يوم أمس الثلاثاء، خلال فيديو تم نشره على صفحته على "فيسبوك".

وأفادت مصادر قضائية لـ" الخليج 365" أنه تمت دعوة النائب الإخواني راشد الخياري للتحقيق معه في قضية نشر أخبار وتهم وجهها للرئيس التونسي قيس سعيد.

أما أنصار الرئيس التونسي، فواجهوا مقطع الفيديو بالاستهزاء والسخرية ،معتبرين أنها محاولة من الإخوان لخلق شائعات ضد الرئيس التونسي قيس سعيد الذي لوح في آخر خطاب بتطبيق القانون على قيادات قريبة من زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي.

وأكد المحامي والناشط السياسي عبد الرحمن بالحارث، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن اتهام النائب الإخواني لرئيس البلاد قيس سعيد جاءت دون أدلة أو وثائق حقيقية ما سيعرضه للمحاكمة التي تصل السجن لمدة 10سنوات.

واعتبر أن ما طرحه النائب الإخواني من اتهامات لا تعتمد على مستندات، وهي مجرد شائعات إخوانية لصب الزيت على النار في معركة الغنوشي وقيس سعيد.

وكان سعيد منذ يومين أعلن نفسه القائد العام للقوات المسلحة الأمنية والعسكرية ،ما أثار حفيظة إخوان تونس الذين يبحثون منذ سنة 2011 لاختراق المؤسسات الأمنية لخدمة أجندة التنظيم الإرهابي.

وأفادت مصادر أمنية بأن النائب الإخواني فر من منزله منذ أمس الثلاثاء، بعد صدور طلب ضبط وإحضار بحقه من المحكمة العسكرية التونسية.



وفي حال عدم ثبوت اتهامات النائب الإخواني فسيكون محل تتبع قضائي وستتم ملاحقته قضائيا وقد تصل العقوبة بحقه لأكثر من 5 سنوات.

وتخوض حركة النهضة الإخوانية في تونس حربا مفتوحة ضد الرئيس التونسي الذي لايتردد خلال خطاباته السياسية في كشف مناورات التنظيم.