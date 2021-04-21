سفير إثيوبيا بالقاهرة: وضحنا موقفنا لمجلس الأمن حول سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال السفير الإثيوبي لدى القاهرة، ماركوس تيكلي ريكى، إن بلاده لا ترى سببًا لإخراج مفاوضات سد النهضة خارج مظلة الاتحاد الأفريقي.

وأوضح، في مقابلة متلفزة، الأربعاء، أن الوقت المزمع البدء فيه بعملية الملء الثاني لسد النهضة هو بين يوليو وأغسطس القادمين.

وأشار إلى أن الملء الثاني لسد النهضة لن يأتي بضرر كبير على مصر والسودان.

وأكد على أن بلاده ترحب بمفاوضات سد النهضة مع القاهرة والخرطوم و"سنسعد بالتوصل لاتفاق".

وأضاف: "ما زلنا نؤمن بالمبادرة الأفريقية لوساطة مفاوضات سد النهضة"، مؤكدا أن أديس أبابا ليست مسؤولة عن عرقلة مفاوضات سد النهضة الثلاثية.

وتابع: "منفتحون على مشاركة المعلومات بشأن سد النهضة".

ولفت إلى إثيوبيا بعثت رسالة لمجلس الأمن "لتوضيح موقفنا من قضية السد بعد إعلان مصر والسودان نيتهما رفع الأمر له".

والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى. وتتبادل القاهرة وإثيوبيا الاتهامات حول مسؤولية فشل المفاوضات.

وفشلت مفاوضات مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في جولتها الأخيرة التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا مطلع الشهر الجاري، في التوصل لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية المحتملة.