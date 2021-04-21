ألمانيا تدرس انسحابا مبكرا من أفغانستان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن إجراء مناقشات بين مخططين عسكريين مع بعثة الدعم المطلق بقيادة "الناتو" في كابل، لانسحاب محتمل للقوات الدولية من أفغانستان بداية من 4 يوليو المقبل.

وفي تصريح للصحفيين، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، ديفيد هيلمبولد: "يدرس مقر الدعم المطلق في كابل حاليا ما إذا كان سيقصر فترة الانسحاب".

وتابع: "الرابع من يوليو قيد الاعتبار حاليا كموعد للانسحاب، وأبلغت الوزارة لجنة الدفاع (في البرلمان الألماني) بشأن هذا اليوم"، حيث أنه إن تمت الموافقة على الانسحاب، فسيكون الموعد أبكر بشهرين من المتفق عليه مسبقا لإعادة القوات الدولية إلى وطنها.

ولفت إلى أن "الدول المعنية تفحص الآن التحديات التي قد ينطوي عليها ذلك والعواقب المنتظرة".

تجدر الإشارة إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وافق في بداية الشهر الجاري على سحب نحو 7 آلاف جندي من القوات غير الأمريكية من أفغانستان، ليتماشى مع قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بداية من الأول من مايو المقبل.

وكانت ألمانيا التي لها حاليا نحو ألف جندي مشارك في البعثة هناك، قد أشارت إلى أنها "تأمل في استكمال طرفها من الانسحاب بحلول منتصف أغسطس القادم".