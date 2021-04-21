بريطانيا: الملكة إليزابيث تكمل عامها الخامس والتسعين في جو كئيب بعد أيام من وفاة زوجها الأمير فيليب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - غابت المراسم الاحتفالية في عيد ميلاد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا التي أكملت الأربعاء عامها الخامس والتسعين بعد مرور بضعة أيام فقط على وفاة زوجها الأمير فيليب.

وتوفي فيليب، الذي تزوج بإليزابيث عام 1947، في التاسع من أبريل/ نيسان عن عمر ناهز 99 عاما. وشيعته العائلة المالكة في جنازة أقيمت يوم السبت الماضي في قلعة وندسور. وبسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، جلست الملكة وحدها خلال مراسم قداس وداع الأمير الذي وصفته بأنه كان لها "القوة والسند".

وستبقى الملكة إليزابيث، أطول ملوك العالم جلوسا على العرش، في قلعة وندسور خلال يوم ميلادها الذي يمر عادة بقليل من مظاهر الاحتفال أو دون أي مراسم.

لكن حتى هذه الاحتفالات البسيطة بالمناسبة ستختفي هذا العام مع حالة الحداد في العائلة المالكة على مدى أسبوعين.. فلن تنطلق المدفعية عند برج لندن ولا عند متنزه هايد بارك بالعاصمة كما كان يحدث عادة في عيد ميلاد الملكة.

وقال جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري لرويترز "حضرت الجنازة يوم السبت، كانت الملكة كعادتها منشغلة بالناس أكثر من انشغالها بنفسها وستكون كذلك في عيد ميلادها". وتحتفل الملكة بعيد ميلاد رسمي أيضا يشهد مراسم أكبر في يوم السبت الثاني من شهر يونيو/ حزيران.

حرمتها وفاة الأمير فيليب من أقرب وأخلص الناس لها والذي ظل يساندها منذ توليها العرش قبل 69 عاما. وجاءت وفاته أيضا في وقت تواجه فيه الأسرة المالكة أكبر أزمة تشهدها منذ عقود بسبب مزاعم أطلقها الأمير هاري حفيد الملكة وزوجته ميغان عن تعليقات عنصرية وإهمال تعرضا له من الأسرة.

وأشارت صحف إلى أن أفراد العائلة سيزورون الملكة خلال الأيام المقبلة لضمان عدم بقائها بمفردها أثناء الحداد على زوجها الراحل. وامتنع متحدث باسم قصر بكنغهام عن التعليق قائلا إن كل شؤون العائلة المالكة بعد الجنازة شؤون خاصة.

وُلدت إليزابيث في 21 أبريل/ نيسان 1926 في بروتن ستريت بوسط لندن، ولم تكن تتوقع أن تصبح يوما ملكة. فوالدها جورج السادس لم يصبح ملكا إلا عندما تنازل أخوه الأكبر إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 ليتزوج من المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون. وجلست إليزابيث على العرش عام 1952 وهي في عمر 25 عاما.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر "أود أن أرسل تمنياتي الحارة لجلالة الملكة بمناسبة عيد ميلادها الخامس والتسعين".