شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن:طريقنا مع التطعيم ضد كورونا لا يزال طويلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، إن إدارته تجاوزت الهدف الذي وضعته للمئة يوم الأولى من عملها بتوزيعها مئتي مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي: «جهود التلقيح أنقذت حياة الكثير من الأمريكيين. متابعاً: بحلول الخميس سيكون 80% من هم فوق الـ65 عاماً حصلوا على التطعيم».

وتابع: «طريقنا مع التطعيم ضد كورونا لا يزال طويلاً».

وتحقق الهدف قبل أكثر من أسبوع على إتمام بايدن 100 يوم في المكتب البيضاوي، حيث تُسَرِّعُ إدارته برامج التطعيم مع زيادة حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19. وكان الهدف الأصلي لبايدن هو إعطاء 100 مليون جرعة لقاح خلال أول 100 يوم له في الحكم.