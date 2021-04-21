شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل أكبر حصيلة يومية من وفيات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - رويترز

سجلت تركيا، الأربعاء، 362 حالة وفاة جديدة جراء فيروس «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة، ليصل إجمالي عدد وفياتها إلى 36975 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، تسجيل 61967 حالة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أربعة ملايين و446 ألفاً و591 حالة.

وتحتل تركيا حالياً المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية، على أساس متوسط الحالات في سبعة أيام.