شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تقود مبادرة أوروبية للتبرع باللقاحات للدول الفقيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: «رويترز»

أعلنت فرنسا الأربعاء، نيتها إرسال بعض من إمداداتها الخاصة من لقاح كوفيد 19 إلى الدول النامية عبر مشروع «كوفاكس» العالمي، على أمل أن تتبعها دول أخرى، لتصبح أول عضو في الاتحاد الأوروبي يشارك جرعاته المضادة لفيروس كورونا.

وقال مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون: «ستدشن فرنسا الآلية الأوروبية لتشارك اللقاح مع كوفاكس». وأضاف: «يحدونا أمل كبير في أن تلتزم دول أخرى بمشاركة اللقاح مع كوفاكس».

وتمثل الدفعة الأولى التي أعلنت باريس التبرع بها هذا الشهر 100 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا». ويهدف مشروع «كوفاكس» إلى توفير مليوني جرعة للدول منخفضة الدخل، بحلول نهاية 2021، وتلقي مليارات الدولارات من الدعم، لكن دون التبرع بجرعة لقاح واحدة.

وحث ماكرون الدول الأوروبية على إرسال 5% من إمداداتها من اللقاحات إلى الدول النامية، لمساعدة التكتل على استعادة زمام المبادرة في ما يعرف ب«دبلوماسية اللقاح» التي تنتهجها روسيا والصين.

وأبرمت موسكو وبكين اتفاقات لتقديم أكثر من مليار جرعة إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشركاء للاتحاد الأوروبي، ودول البلقان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلن مشروع «كوفاكس» في مارس/آذار الماضي، أنه يستهدف تقديم 237 مليون جرعة من «أسترازينيكا» إلى 142 دولة بحلول نهاية مايو /أيار المقبل، كما شحن أولى الجرعات من لقاح «فايزر».