شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسعى لتحقيق المناعة الجماعية ضد «كورونا» مع حلول الخريف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «أ ف ب»

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أنه يسعى لتحقيق المناعة الجماعية ضد وباء كوفيد 19 في روسيا مع حلول الخريف، مشيداً بإنتاج بلاده ثلاثة لقاحات.

وقال بوتين خلال خطابه السنوي حول حال الأمة أمام مجلسي البرلمان، إن «التلقيح يرتدي اليوم أهمية كبرى للسماح بتطوير المناعة الجماعية في الخريف».

وأضاف أن «علماءنا حققوا اختراقاً حقيقياً، والآن لدى روسيا ثلاثة لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا»، بما في ذلك لقاحها الرائد «سبوتنيك في».

ونوّه ب«ضبط النفس» من جانب مواطنيه الذين «احترموا الإجراءات الاحترازية المرهقة»، ودعاهم إلى تلقي اللقاح، بينما تعاني حملة التلقيح بطئاً في روسيا بسبب عدم ثقة السكان. وأضاف بوتين أنه يريد «إبقاء كل الحدود تحت السيطرة لإبطاء انتشار» الفيروس.

غير أن كلام بوتين المتفائل يأتي غداة تصريحات لرئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، عبر فيها عن مخاوف حيال تدهور الوضع الوبائي في العاصمة الروسية. وقال سوبيانين إنه يريد إطلاق «برنامج لتحفيز تطعيم المسنين» لتجنب إجراءات الاحتواء القاسية، كما هو الحال في أوروبا.

ومنذ أيام تسجل في موسكو حوالي ألفي إصابة جديدة يومياً، وفي روسيا ثمانية أو تسعة آلاف كل يوم، ومن جهة أخرى، أكد بوتين في خطابه السنوي أن «الأهم الآن هو ضمان نمو مداخيل المواطنين، وحدد المسار الذي تتبعه حكومته، بينما تواجه القوة الشرائية للروس تراجعاً منذ سنوات.

وطلب من الحكومة «وضع شروط طويلة الأمد تتيح بمساعدة آليات السوق، تحديد الأسعار المتوقعة»، في وقت تسجل فيه روسيا في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية.

ومع ذلك، استبعد بوتين فرض ضوابط مصطنعة على الأسعار من أجل تجنب العواقب الاقتصادية الكارثية التي تذكر بثمانينات القرن الماضي في العهد السوفييتي عندما كانت «الأكشاك فارغة».

لكن الأمر الأساسي حسب بوتين، هو أن «الدولة يجب أن تقدم دعماً مباشراً للعائلات التي لديها أطفال في وضع صعب»، ووعد بتقديم مساعدة مالية اعتباراً من الأول من تموز/يوليو، لأبناء الآباء العازبين، أو دفع 10 آلاف روبل (108 يوروهات) للأطفال الذين يدخلون المدرسة.