استبعاد فونيني بسبب إساءة لفظية في بطولة برشلونة للتنس

استبعد فابيو فونيني من مباراة في الدور الثاني لبطولة برشلونة المفتوحة للتنس الأربعاء، بعد أن فقد اللاعب الإيطالي أعصابه، ليوجه إساءة لفظية سمعها أحد مراقبي الخطوط.

وكان فونيني المصنف التاسع يتأخر 6-0 و4-4 أمام الإسباني زاباتا ميرايس، عندما أبلغ أحد مراقبي الخطوط الحكم بأن اللاعب الإيطالي استخدم لغة بذيئة.

وكان فونيني تلقى تحذيراً في وقت سابق من المباراة، وعندما أبلغه الحكم بقرار استبعاده خرج اللاعب البالغ عمره 33 عاماً من الملعب غاضباً.

وصرخ فونيني الذي حطم مضربه وألقاه بعيداً : لم أقل شيئاً.

وفونيني ليس غريباً على المواقف المثيرة للجدل. وتم إيقافه مؤقتاً عن المشاركة في بطولتين من الأربع الكبرى وتغريمه 96 ألف دولار بعد أن فقد أعصابه في أمريكا المفتوحة 2017.

وسيلعب ميرايس، الصاعد من التصفيات والمصنف 147 عالمياً، مع مواطنه بابلو كارينيو بوستا في دور الستة عشر.