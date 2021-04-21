شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للثقافة الإسلامية» تطلق موقعها الإلكتروني الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أطلقت دار زايد للثقافة الإسلامية موقعها الإلكتروني الجديد www.zhic.gov.ae بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، وذلك في خطوة تلبي متطلبات المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية وأفراد المجتمع.

وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي مدير عام الدار، انطلاقاً من قيم دار زايد للثقافة الإسلامية المبنية على نشر التسامح والتعايش واحترام الآخر عملت الدار على ترجمة تطلعات وتوجهات حكومة أبوظبي في توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع من خلال توفير برامج تعليمية للتعريف بالثقافة الإسلامية وتعليم القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وترسيخ الثقافة الإسلامية بلغات عالمية مختلفة تستوعب التعدد السكاني المتنوع المقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت.. نتمنى أن يُسهم الموقع الإلكتروني في المزيد من التواصل مع أفراد المجتمع، وأن يحقق الفائدة التي نتمناها للجميع، فمنذ إنشاء الدار في 2005 وهي تهتم بتوفير العناية اللازمة للمهتدين الجدد وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، وتفعيل أسلوب التعايش مع المجتمع المسلم، وتعريف المهتمين بالإسلام على حقيقته وجوهره، ونشر روح التسامح والتعايش مع الآخرين.

وأشاد المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية بالتعاون مع دار زايد للثقافة الإسلامية، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي في سياق الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.