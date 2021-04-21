شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة التثقيف الصحي» بالشارقة تؤكد تبنّي الابتكار نهجاً لمبادراتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نشرت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الأربعاء على منصاتها في مواقع التواصل، مادة فلمية بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، عبرت بها عن رؤيتها الإبداعية وأضاءت على أدواتها الابتكارية التي تترجم فيها رؤى قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، إلى مبادرات وبرامج واضحة الأهداف تلامس احتياجات المجتمع، وتعتمد فيها على الإبداع والابتكار لمواكبة طموحاتها، وتحقيق رؤية إمارة الشارقة في أن تكون مدينة صحية، وصديقة للأطفال واليافعين، وبيئة خالية من الأمراض.

وأكدت الإدارة بهذه المادة حرصها على تبني الابتكار نهجاً راسخاً لمبادراتها وبرامجها، لبلوغ رؤيتها نحو حياة صحية آمنة، متكاملة ومتميزة، للأسرة والمجتمع، عن طريق ابتكار الحلول غير التقليدية، وتوظيف إمكانياتها التكنولوجية في التطوير الدائم، لتحفيز التفكير الإبداعي، للمساهمة في تعزيز الوعي الصحي والمحافظة على صحة المجتمع.

وتحرص الإدارة والجمعيات الداعمة للصحة التابعة لها، وبجهود كوادرها وطاقات متطوعيها ودعم شركائها، على إطلاق تلك المبادرات، ومن أمثلتها البرنامج الإذاعي «نحو حياة صحية»، ومؤتمر صحتي، وبرنامج «وازن» الصحي، و«المدارس الصحية»، و«صحة وسياحة»، وحملة «هلال»، و«أسلوب حياة صحي»، وغيرها الكثير من المبادرات الهادفة إلى تحسين السلوكات المرتبطة بالصحة، بتوفير المعلومات، وتقديم الفحوص والاستشارات التوعوية المناسبة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المختلفة.