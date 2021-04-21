شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية والرعاية أبرزها.. تعرف على أهداف إنشاء صندوق دعم ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنشأ صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وفقا للقانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكون لهذا الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات، مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وفيما يلى نستعرض أهداف هذا الصندوق وفقا للقانون.

مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، يهدف الصندوق إلى:

- تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.

- دعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها.

- صرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.

الجدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعى، أكدت أنه يتم تقديم دعم نقدي لمليون و100 ألف من أشخاص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه، كما تم إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة ، كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30/ 6/2020.