شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.





وجاء نص البرقية كالتالى:فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية

"يطيب لى سيادة الرئيس أن أتقدم لسيادتكم باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية لسيادتكم بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان تلك المعركة التى كانت بمثابة ملحمة كبري قدمها رجال القوات المسلحة الباسلة على أرض سيناء الغالية جادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية فى سبيل تحريرها من دنس المحتل

إننا فى هذه المناسبة الغالية نتقدم لسيادتكم سيادة الرئيس ولجنودنا البواسل ولكافة أبناء الشعب المصري العظيم بأسمى التهانى بهذه المناسبة الذكية التى تمر علينا عاما بعد عام لتعطينا العبر والدروس فى أهمية التمسك بالعقيدة والإيمان وحسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان فكان النصر العظيم حليفهم بفضل الله

كما ندعوه عز وجل أن يعيد على سيادتكم هذه المناسبة العظيمة دائماً وأنتم بكل خير وسعادة وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية

وأن يحفظ قواتنا المسلحة درعاً قوياً وصرحاَ باسلاً حامياً لدينه ووطنه وأن يعم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل إخلاصكم وقيادتكم الحكيمة".

مستشار

عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ