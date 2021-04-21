النائبة هيام الطباخ تطالب بإعادة تأهيل محطة مياه الشرب بدسوق القديمة

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القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة تأهيل محطة مياه الشرب بدسوق القديمة فى كفر الشيخ، مما يضمن عدم انقطاع المياه نهائياً عن دسوق وقراها، وبمضخة لرفع المياه لمنطقة حى أحمد ربيع لارتفاع منسوب المنطقة عن باقى المدينة.

وعقدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة موسعة من قبل مع أهالى "فم الصعيد بالكشلة" بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وأجرت جولة ميدانية للتعرف على المشكلات التى عرضها الأهالى على أرض الواقع.

وتقدمت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمن مشكلة أهالى فم الصعيد الكشلة بدسوق ومطالبهم بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالمنطقة وإدراج المشروع فى خطة الهيئة، وعرضت على المحافظ مجموعة من المشكلات بالمدينة، وتعهدت المهندسة عايدة ماضي رئيس مجلس المدينة بالبدء فى حل مشكلة فم الصعيدى فورا.

وأكدت النائبه هيام الطباخ ، خلال اللقاء مع الأهالى ، إن الممارسة الفعلية للدورالنيابى والبرلمانى ، هو التواجد على الأرض وسط الناس ، والاستماع إلى مشاكلهم ونقلها للمسؤلين للعمل على حلها، مشيرة إلى أنه تم وضع المشاكل المزمنة لمحافظة كفر الشيخ ودسوق المدينة وقراها نصب أعيننا وبدأنا التحرك فيها تدريجياً ، وكان من أولوياتنا في المصالح العامة جنبا إلى جنب مع مطالب أهلينا الشخصية رصف مدخل دسوق حتى مزلقان البدالة مرورا بموقف الأرياف، توفير جهاز أشعة لمستشفي الصدر، توفير الأدوية الممكنة في المستشفي العام بأسرع وقت".

جاء ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى و الاستماع الى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .