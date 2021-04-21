صحة أسوان تعلن 19 توصية للتعامل مع فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت مديرية الصحة بأسوان عن تطبيق مجموعة من التوصيات للتعامل مع مرضى كورونا، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن هذه التوصيات هامة وتتضمن 19 ملاحظة وهى:

1- التحاليل السليمة لا تلغي الاشتباه في الإصابة بكورونا

2- عمل أشعة مقطعية على الصدر بعد ظهور الأعراض بخمسة أيام

3- فقدان حاسة الشم و التذوق من الأعراض الأساسية القوية لكورونا

4- من أعراض الفيروس ضيق التنفس، القئ، الإسهال، السخونة، ألم الصدر

5- المسحة الأولى لو سلبية قد تكون غير دقيقة، يجب عمل مسحتين بفرق توقيت ٤٨ ساعة

6- لو ظهرت الأعراض ولم يمر سوى ٢٤ ساعة، لا داعي لعمل تحاليل معملية، ولو الأعراض أقل من ٣ أيام لا داعي لعمل أشعة مقطعية على الصدر.

7- ممكن ميكونش عندك أى أعراض لكنك مصاب والسبب جهاز مناعتك قوي.

8- فقدان حاسة الشم والتذوق تعتبر كورونا حتى يثبت العكس

9- ألم شديد في الصدر مصاحب لضيق تنفس يتطلب التحرك بسرعة لأقرب طبيب متخصص

10- سخونة وإسهال ومغص شديد يجب التحرك بسرعة لأقرب طبيب متخصص

11- التحاليل المعملية بداية التشخيص وتساعد على بدء العلاج

12- سلبية الأشعة المقطعية على الصدر ليس معناه عدم الإصابة بكورونا فقد لم تصل الرئتين

13- إيجابية المسحة تؤكد الإصابة بكورونا

14- احتمالية الإصابة بكورونا رغم سلبية المسحة.

15- قرار خروجك من العزل والتعامل مع الناس يعتمد على الأعراض وليس سلبية المسحة ١٠ أيام من بداية الأعراض بشرط آخر ٣ أيام بدون سخونة

16- عدم إعطاء بروتوكولات علاجية موحدة لكل مريض، وعدم إعطاء مضادات التهابات (steroids ) في بداية المرض ولا داعي لإعطاء مضادات الفيروس ( antiviral) في نهاية أو بعد فترة طويلة من الإصابة.

17- مضادات التجلط( anticoagulants ) لازم نعطيها بشروطها وجرعاتها

18- أى مريض فوق الـ ٦٠ ويعاني من ضغط وسكر، أو بياخد جرعات علاج كيماوي أو عيان عنده فشل كلوي، الحالات دى كلها الأفضل إنها تتعزل في المستشفى وليس في البيت.

19- الإجراءات الاحترازية وكافة طرق الوقاية من لبس الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعى وتعقيم الأيدي وتجنب الأماكن المزدحمة هو الحل الوحيد اللي هيخلينا نتخطى المرحلة.