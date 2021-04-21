السفارة الأمريكية في تونس تكشف حقيقة تمويل حملة الرئيس قيس سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نفت السفارة الأمريكية في تونس، مساء اليوم الاربعاء، تقديم أي دعم للحملة الانتخابية الرئيس التونسي قيس سعيد.

وعلقت السفارة الأمريكية في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" على التقارير الإعلامية التي تتهم بلادها بتقديم الدعم لقيس سعيد قائلة: "‏في إشارة إلى التقارير الصحفية المتداولة مؤخرا، وجب التنويه أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية. وتؤكد الولايات المتحدة في هذا الصدد على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها".

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محسن الدالي قال اليوم الأربعاء إن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس تولت إحالة تقرير الاطلاع على فيديو النائب راشد الخياري الذي نشره أول أمس الاثنين إلى الوحدة الأمنية المختصة التي تعهدت منذ بداية شهر إبريل الجاري بالنظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية والتي من بينها الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد.

وأوضح الدالي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وات" أن النيابة العمومية تعهدت منذ مدة وبناء على تقارير من جهة رسمية بالنظر في ملف تمويل الحملات الانتخابية من بينها حملة الرئيس قيس سعيد.

يشار إلى أن النائب راشد الخياري نشر الاثنين الماضي، مقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقف "فيسبوك" اتهم فيه قيس سعيد بتلقي دعم وتمويل خارجي من جهات أمريكية لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2019.